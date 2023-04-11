بالصور.. استمرار منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بطور سيناء

تواصلت فعاليات التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية النسخة الرابعة داخل العاصمة طور سيناء، بالاستاد الرياضي، وتضم لعبة كرة السرعة استعدادا لصعود الفرق الفائزة بخليج العقبة و خليج السويس ثم النهائي على مستوى المحافظة.

وتنفذ فعاليات الأولمبياد على مدار شهر كامل العديد في الألعاب الرياضية، لشباب وفتيات 6 محافظات، هى جنوب سيناء و أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح، بالإضافة إلى شمال سيناء، وبالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومراكز الشباب والأندية الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتختتم الفعاليات فى محافظة مطروح فى ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات.

ويأتي هذا بالتزامن مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير جميع القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.

وتقام المنافسات تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة وأحمد مسعد وكيل المديرية.

وفي سياق آخر، أطلق مركز التنمية الشبابية بطور سيناء لجنه تقصي الحقائق بعد الاجتماع الدوري له ؛ للبحث عن المشاكل الموجودة في مدينه طور سيناء وطرق حلها وكيفية التغلب عليها من خلال الجهود الشبابية لمناقشتها في جلسة برلمانية.

وتابعت اللجنة شارع 306 امتداد طريق الكورنيش والشواطئ، وما حدث بها من تلفيات للبحث عن حلول لها، كما جرى تشكيل اللجنة بناء على طلب اللجنة العامة لبرلمان الطلائع بالمركز، استعدادا لإنشاء تقرير عن الموضوعات المهمة وإرفاقها في جلسة البرلمانية للنظر بما جاء بها من توصيات.

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