ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل أربعة ضباط ومسلح في تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مسئولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة ضباط ومسلح في تبادل لإطلاق النار وقع بين الجانبين بمدينة "كويتا" جنوب غربي البلاد، وذلك بعد مداهمة قوات الأمن الباكستانية لمخبأ يشتبه في أنه يتبع حركة "طالبان" الباكستانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة نافيد شاه قوله إن قوات الشرطة شنت عملية المداهمة بعد تلقيها بلاغات تفيد بأن أحد القادة المطلوبين يختبئ في منزل في حي "كوتشلاك" بمدينة "كويتا". 

وقد طالب الضباط المشتبه به بتسليم نفسه لكنه قام بفتح النار على قوات الأمن مما تسبب في مقتل أربعة ضباط قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وشهدت مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" تصاعدا في أعمال العنف مؤخرا مثلها مثل باقي أنحاء باكستان.

واستهدفت قنبلتان مزروعتان على جانب الطريق - تفصل بينهما ساعات، أمس الاثنين، سيارات تابعة للشرطة في مدينة "كويتا" مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين.

باكستان مقتل أربعة إطلاق نار الشرطة الباكستانية