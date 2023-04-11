مقتل أربعة ضباط ومسلح في تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان

أعلن مسئولون في باكستان، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة ضباط ومسلح في تبادل لإطلاق النار وقع بين الجانبين بمدينة "كويتا" جنوب غربي البلاد، وذلك بعد مداهمة قوات الأمن الباكستانية لمخبأ يشتبه في أنه يتبع حركة "طالبان" الباكستانية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة نافيد شاه قوله إن قوات الشرطة شنت عملية المداهمة بعد تلقيها بلاغات تفيد بأن أحد القادة المطلوبين يختبئ في منزل في حي "كوتشلاك" بمدينة "كويتا".

وقد طالب الضباط المشتبه به بتسليم نفسه لكنه قام بفتح النار على قوات الأمن مما تسبب في مقتل أربعة ضباط قبل أن يتم قتله بالرصاص.

وشهدت مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" تصاعدا في أعمال العنف مؤخرا مثلها مثل باقي أنحاء باكستان.

واستهدفت قنبلتان مزروعتان على جانب الطريق - تفصل بينهما ساعات، أمس الاثنين، سيارات تابعة للشرطة في مدينة "كويتا" مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين.