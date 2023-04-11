اليوم.. «زراعة النواب» تناقش تراجع دور الجمعيات الزراعية في الإرشاد الزراعي

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة طلبي إحاطة.

تناقش اللجنة طلب النائب محمد محمود عبدالقوي، بشأن تراجع دور الجمعيات الزراعية في مجال الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم صغار الزراع.



كما تناقش طلب النائب عصام ياسين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة المساحات المنزرعة من النباتات الطبية والعطرية في ظل تزايد الطلب العالمي عليها لإنتاج دواء آمن.

فيما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا لها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لاستعراض الردود الواردة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة التنمية المحلية، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.