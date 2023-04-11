الصين: خطة جديدة لتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا

كشفت لجنة الصحة الوطنية الصينية، عن خطة جديدة للتطعيم ضد كوفيد-19، والتي تهدف إلى رفع مستويات المناعة لدى مجموعات معينة، ودعم تقليل مخاطر العدوى الشديدة والوفاة جراء الإصابة بكورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء أن الخطة تستهدف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و17 عاما ولم يصابوا بفيروس كورونا ولم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19، وكذا البالغين الذين لم يصابوا ولم يتلقوا جرعات معززة، والأشخاص الذين أصيبوا ولكن لم يتم تطعيمهم بالكامل.

وأشارت إلى أنه يمكن للبالغين الذين لم يصابوا بالفيروس وتزيد أعمارهم على 18 عاما تلقي الجرعات المعززة الأولى بعد ثلاثة أشهر من التطعيم الكامل.

ووفقا للخطة يمكن إعطاء أولئك الذين أصيبوا سابقا بكوفيد-19 ولكن لم يتم تطعيمهم بالكامل بعد، لقاحا بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.