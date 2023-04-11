فاطمة عادل تنير فعاليات الليلة الـ١٢ لـ"هل هلالك" بساحة الهناجر.. صور

أحيت الفنانة فاطمة عادل، مساء أمس الإثنين، الليلة الـ١٢ لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

قدمت الفنانة فاطمة عادل باقة متنوعة من الأغانى الدينية والتراث الشعبى والسيرة الهلالية، منها: "ياما دقت على الراس طبول، وأنا فية عيوب كثيرة، واليوستفندى استوى، والتاجر اللى نزل السوق، وإن كنت لي وأنا لك، ومدد يا رسول الله".

وشارك الفنانة الغناء كلا من: الفنان محمد عادل، وحنان عادل، وتغنوا معا بأغانى من السيرة الهلالية وتراث فنان الشعب الحاضر الغائب "سيد درويش"، والذي تفاعل معهم الجمهور.

ويستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تقدمها الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، مجانا للجمهور، ويستمر حتى ١٣ أبريل الجاري، كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.