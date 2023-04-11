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الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أيام القاهرة الدولي للمونودراما يفتح باب المشاركة للعروض في دورته السادسة

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أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما في دورته السادسة بدء تلقي طلبات المشاركة للعروض المصرية والأجنبية عبر نشر رابط المشاركة على الصفحة الرسمية للمهرجان، وذلك استعدادا للدورة السادسة التي تقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال المخرج د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان، إنه قد تم طرح رابط المشاركة للفرق العربية، والأجنبية، والمصرية.

وأضاف رؤوف، أن إدارة المهرجان ستتلقى طلبات المشاركة حتى العاشر من مايو المقبل.

يذكر أن الدورة الخامسة قد شهدت حضورا قويا من الوطن العربي وأوروبا وأمريكا وتم فيها اختيار ألمانيا ضيف شرف المهرجان، وأقيمت الدورة الخامسة في سبتمبر 2022.

رابط المشاركة: https://forms.gle/8eCbNHAtjVtdw99eA

الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

 

 

 

 

 

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما أسامة رؤوف الدورة السادسة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة استمارة المشاركة