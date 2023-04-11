أحمد عبدالعزيز: كنت مترددًا كثيرًا قبل تقديم شخصية «الحاج شهاب»

تحدث فارس الدراما الفنان أحمد عبدالعزيز عن دوره في مسلسل “سره الباتع ” الذي يشارك ضمن منافسات دراما رمضان هذا العام.

وقال في حواره ل" للبوابة نيوز ": بكل تأكيد عمل جديد من نوعه، المسلسل يجمع الكثير من عناصر التميز والتشويق، حيث تمثلت فيه جميع عناصر الجذب التي تضمن نجاحه، وفى مقدمتها أنه مأخوذ عن رواية «سره الباتع» للكاتب الكبير يوسف إدريس، والمخرج خالد يوسف، كاتب سيناريو محترم، استطاع أن يمزج العصرين بسلاسة وترابط بين أحداث الزمنين وأوجه التشابه بينهما.

وتابع: وعن دوري في «سره الباتع» كنت مترددًا كثيرًا قبل تقديم شخصية «الحاج شهاب» حتى أنى في البداية رفضته لكن إصرار المخرج خالد يوسف ومحاولاته لإقناعي بالعمل جعلتني أقبل الدور.

وقال: أنا أول مرة أقدم هذه الشخصية، لأن شخصية «شهاب» شخصية سيئة جدًا، ويحمل من الموبقات الكثير، ولكنى قدمتها كتحدٍ جديد بمشواري الفني، وهي وتتناقض كليًا عن الأدوار التي قدمتها وأحبها الجمهور طوال السنوات الماضية.

وتابع: نموذج شخصية «الحاج شهاب» موجودة، وهو رجل بخيل ويرفع منفعته ومصلحته فوق كل شيء، وهو من إحدى قرى محافظة المنوفية، فاللهجة معروفة بها نوع من كسر الحروف، وهو رجل رأسمالي يعمل في التجارة والذي يستفيد من أي كارثة ليحولها لمصلحته، استفاد من وجود الفرنسيين وعمل معهم في التجارة، وكان يحاول جعل الأوضاع هادئة بألا يكون هناك مقاومة للعدو حتى تستمر تجارته، ولا يفرق معه الاستعمار المهم مصلحته الشخصية.

وأضاف: وعلى الرغم من أن «شهاب» شخص لئيم ومكروه، لكن كانت هناك مشاهد كوميدية أضحكت الجمهور، الجزء الفكاهي الكوميدي في شخصية «شهاب» خففت من حدة الشخصية وجعلت الجمهور يحب متابعتها، مثل الشخصيات التي قدمها الراحل استيفان روستى، كان شريرًا لكن كنا نحب مشاهدته ويضحكنا.