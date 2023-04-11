الدنمارك تعتزم تسليم كييف مدافع Caesar خلال شهر

نقلت الإذاعة الدنماركية عن وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن، قوله إن الدنمارك ستسلم أوكرانيا مدافع Caesar فرنسية الصنع خلال شهر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقام وزير الدفاع الدنماركي بزيارة مدينة أوديسا الأوكرانية يوم الاثنين، حيث التقى بنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وأفادت الإذاعة الدنماركية بأن بولسن أعلن خلال المؤتمر الصحفي، أنه من المتوقع أن تتمكن الدنمارك من تسليم المدافع المذكور لأوكرانيا خلال شهر.

وكان الدنمارك قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستقدم لأوكرانيا 19 مدفعا آليا من نوع Caesar، طلبتها من فرنسا.

كما تعهدت الدنمارك في مارس الماضي بتزويد أوكرانيا بدبابات من نوع "ليوبارد 1" ألمانية الصنع، بالتعاون مع ألمانيا وهولندا. ومن المتوقع أن يتم تسليم الدبابات في أوائل مايو القادم.