حبس عاطلين بتهمة حيازة الحشيش بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملاءهم بدائرة القسم كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالأميرية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) حال إستقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة ).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.