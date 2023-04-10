نهائي كأس مصر.. نقل رامي ربيعة للمستشفى بعد إصابته في الكتف

نُقل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المستشفى، من أجل إجراء أشعة، عقب إصابته بالكتف خلال مجريات الشوط الأول من مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

خروج رامي ربيعة مصابًا في مباراة الأهلي وبيراميدز.. وياسر إبراهيم بديلًا له.



نقل رامي ربيعة للمستشفى

وتعرض رامي ربيعة لإصابة في الكتف، بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي، ليتم استبداله ودخول ياسر إبراهيم بدلًا منه.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي دون أهداف، والذي شهد إصابة رامي ربيعة وعبد الله السعيد، كما تم إلغاء ركلة جزاء للمارد الأحمر بعد الرجوع للفار.

كان الأهلي الأخطر على مرمى بيراميدز، في الشوط الاول بينما كانت هجمات الفريق السماوي على استحياء.

وفي الدقيقة 37 الغي الحكم امين عمر ضربة جزاء للأهلي بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، تشكيل النادي الأهلي الرسمي لمواجهة بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر لنسخة 2021-2022، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة الـ38 في تاريخه، بينما يخطط بيراميدز للفوز باللقب الأول في تاريخه، بعدما وصل للنهائي مرة واحدة من قبل وخسر أمام الزمالك.

وتاريخيا تواجه الأهلي مع بيراميدز في 11 مباراة من قبل منذ تغيير اسم الفريق السماوي من الأسيوطي إلى بيراميدز موسم 2018-2019.

والتقى الفريقان في 9 مباريات ببطولة الدوري الممتاز و2 في كأس مصر، كانت الكفة متساوية بين الأحمر والسماوي من حيث النتائج.

وحقق كل فريق 4 انتصارات بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل وسجل الأهلي خلال الـ11 مواجهة 13 هدفا، مقابل 10 أهداف تمكن بيراميدز من احرازها.