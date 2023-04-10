استمرار تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية حيث اقيمت تصفيات الكاراتيه كوميتية لإدارة شباب بئر العبد فتيات وزن ٤٨ كيلو وحصلت علي المركز المركز الاول منة عبد الناصر خضر النادى الرياضى وفتيات وزن ٥٣ كيلو حصلت عليها المركز الاول مريم عبد الناصر خضر النادى الرياضى اما بنين وزن ٥٥ كيلو حصل علي المركز الاول احمد ابراهيم سيد احمد.

وقد أثنى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء علي التنظيم والتنافس الشريف بين الفرق المشاركة والمظهر اللائق الذي ظهرت به المنافسات.

ياتي ذلك برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة .

كما تواصل مديرية الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية داخل المحافظة حيث نفذت ادارة شباب رمانة تصفيات المحافظات الحدودية في كرة قدم خماسي مركز شباب بالوظة وكرة قدم شاطئية مركز شباب احمد منسي والعاب القوي مسابقة 100متر و800متر فاز بها مركز شباب رمانة ووثب طويل وكرة طائرة ,وكرة طائرة شاطئية وكاراتيه وشطرنج فاز بها مركز سالم الهرش .