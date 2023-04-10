نائب محافظ البحيرة تشارك 1200 من العاملين بقطاع النظافة حفل إفطار جماعي

شاركت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الإفطار الجماعى السنوى الذى نظمته المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي مع أكثر من 1200 عامل من عمال النظافة والعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث هنأت نائب محافظ البحيرة الحضور بشهر رمضان المعظم وأعربت عن سعادتها بتواجدها بين العمال وتناولها وجبة الإفطار معهم لكونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفاناً بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم فى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المحافظة، وطالبتهم بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والإخلاص فى العمل.

وأكدت بلبع، على أن هذا الإفطار يأتى فى إطار التواصل المستمر بين العمال لكونهم جزء من منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة في جميع المناسبات الإجتماعية والدينية لخلق بيئة عمل إيجابية بين العمال، مشيرة إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الهام لعمال النظافة في الحفاظ على الوجهة الحضارية والجمالية للمحافظة وأشادت بجهودهم الملموسة فى العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، مؤكدة على إستمرار المحافظة فى تقديم كافة سبل الدعم لاستكمال ودفع العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الحضارى للمحافظة.

وأشادت بلبع، بالمشاركة الإيجابية والكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني وجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية والعمل الخدمي وتقديم كافة أشكال وصور الدعم والرعاية لكافة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

هذا وقد قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم عدد (161) من العاملين بقطاع النظافة بمدن ومراكز المحافظة وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الإرتقاء بمنظومة النظافة، متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح فى حياتهم الشخصية والمهنية.