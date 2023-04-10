محافظ مطروح يستقبل سفير كوريا الجنوبية.. صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر مكتبه بالديون العام في مدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، ومحمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة، والدكتور عبد العزيز الدميرى مدير عام أثار مطروح، والدكتور حمد شعيب رئيس لجنة التراث، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية.



تناول اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية، والتى تمتد إلى عام 1948 مع اعتراف مصر رسميا باستقلال جمهورية كوريا الجنوبية، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة التى تعد نموذجا يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة فى كافة المجالات.



وخلال استقبال سفير كوريا الجنوبية تم عرض فيديو عن العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية والزيارات المتبادلة وكذلك فيلم تعريفى عن المقومات الإمكانيات السياحية بمطروح وسيوة.



وأبدى السفير الكورى إعجابه بما يتم على طول الطريق الساحلى لمطروح من إقامة مشروعات عملاقة كالعلمين الجديدة ومشروع توليد الطاقة النووية السلمى بالضبعة مع مشاركة عدد من العمالة الكورية من خلال مكتب تشغيل القوى العاملة بالضبعة فى المشروع، وأعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي، مع تمتع بمطروح بسواحل خلابة والأمن والأمان والهدوء بها، ومشيدا بجهود التنمية بمصر ومكانتها مع الشكر على الترحيب الكبير به والوفد المرافق خلال زيارته لمطروح والتى تستمر ليومين بمطروح وسيوة مع زيارة عدد من المناطق السياحية.



ورحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضيف المحافظة والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى لمطروح، مؤكداً على عمق العلاقة بين مصر كوريا الجنوبية، مضيفًا ان مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً، وتتكون من ٨ مدن منها ٧ ساحلية وسيوة بالجنوب ،وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية وتتمتع بالعديد من مقومات التنمية بما تحظى به من إمكانيات استثمارية في كافة المجالات زراعية وصناعية وسياحية وغيرها مع إقامة العديد من المشروعات القومية منها مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية السلمية وغيرها من مشروعات قومية وتنموية على إمتداد الساحل وسيوة، بما فيها من مقومات وتنوع سياحى.

كما أشار محافظ مطروح إلى إمكانية التعاون مع الجانب الكورى فى مجال محطات تحلية المياه ومعاجلة الصرف الصحى والمناطق الاستثمارية مع ما تتميز به كوريا الجنوبية من تقدم فى ذلك المجال، كذلك إمكانية التعاون في مجال السياحة مع دعوة مندوبى الشركات السياحية الكورية لزيارة مطروح والتعرف على معالمها والتعاون في الترويج والتسويق السياحى.

كما اصطحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له بجولة لمكتبة مصر العامة بمطروح كإحدى الصروح والمنارات الثقافية بالمحافظة، يرافقهما أسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح، تفقدوا خلالها أقسام المكتبة المختلفة من متحف للتراث والتعرف على الموروث الثقافي والتراثي لأهالى مطروح عبر الزمان، وكذلك تفقد للقاعات التدريبية والتعليمية والاجتماعات والمؤتمرات، ومكتبه الطفل والتعرف على العلوم المقدمة للأطفال من دروس علمية ودورات كمبيوتر وغيرها،اليوم وكذلك مكتبة الاطلاع.

حيث أشاد سفير كوريا بما تحويه من ثروة ثقافية فى كافة العلوم، مؤكداً على مزيد من التعاون الثقافي المشترك، والتطلع لدعم المكتبه بمزيد من الكتب عن كوريا الجنوبية.

السفير الكوري يزور متحف الآثار الإقليمي



عقب ذلك تم زيارة متحف آثار مطروح يرافقهما سعد هريدى مدير عام المتحف والتعرف على مقتنياته والآثار عبر العصور القديمة ومنها الفرعوني والروماني والبطلمى والإسلامي وغيرها، مشيدا بما وجده من ثروة تاريخية وتراثية تزخر بها مطروح.

محافظ مطروح يستقبل سفير كوريا الجنوبية

IMG-20230410-WA0024

IMG-20230410-WA0023

IMG-20230410-WA0013

IMG-20230410-WA0026

IMG-20230410-WA0015

IMG-20230410-WA0025

IMG-20230410-WA0014

IMG-20230410-WA0027

IMG-20230410-WA0017

IMG-20230410-WA0028

IMG-20230410-WA0016

IMG-20230410-WA0030

IMG-20230410-WA0019

IMG-20230410-WA0029

IMG-20230410-WA0018

IMG-20230410-WA0020

IMG-20230410-WA0031

IMG-20230410-WA0021

IMG-20230410-WA0012