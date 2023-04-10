وزير الرياضة يبحث آخر التطورات المتعلقة بالاعتماد الدولى للمعمل المصرى لمكافحة المنشطات

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، مع مسئولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومسئولى المعمل المصرى للكشف عن المنشطات لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي للمعمل المصري في ضوء ما ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بدخول المعمل لمرحلة الاعتماد النهائي للمعمل.

وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام الكبير بالاعتماد الدولى للمعمل المصرى لمكافحة المنشطات وتوفير كافة متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى ضوء التعاون المثمر مع الوكالة والتى تشيد بجهود مصر على مستوى مكافحة المنشطات رياضيًا.

كما وجه وزير الرياضة بالتوسع فى تنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية لجميع الاتحادات الرياضية للتوعية بمخاطر المنشطات، وأساليب التغذية السليمة تفاديًا للوقوع فى مخاطر المنشطات، مشيدًا بدور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على مستوى الانجازات الملموسة التى حققتها فى هذا الملف.

حضر الاجتماع الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، واللواء طبيب هشام الشيشتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية، والعميد محمد بدوى مدير المعمل المصرى للكشف عن المنشطات، وهانم أمير المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، ومحمد الكردى رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى دكتور رزق عبد الفتاح المستشار الطبي لوزارة الشباب والرياضة.