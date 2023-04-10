مصرع وإصابة 20 شخصًا في 3 حوادث متفرقة بالجيزة

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 19 آخرون في 3 حوادث طرق متفرقة بنطاق محافظة الجيزة خلال الـ 24 ساعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بوقوع 3 حوادث طرق بيانتها كالتالي "إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات ونتج عن الحادث 8 مصابين، تصادم سيارتين بالطريق السياحي بمنطقة الهرم نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة، إنقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات نتج عن الحادث مصرع ربة منزل وإصابة زوجها وابنائها الأربعة"، جري نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وتم نقل جثمان المتوفاة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.