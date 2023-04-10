القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن توفير 32 فرصة عمل

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال النشرة الشهرية للتوظيف والتي توفر 32 وظيفة في شركات ومصانع المحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه حتى 4000 جنيه حسب الخبرة.

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

وأضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وأوضحت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف 32 وظيفة فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة كالتالي :

- القاهرة للتصنيع الزراعي المتطور – العبور المنطقة الصناعية

مهندس انتاج بكالوريوس زراعة تخصص عام ذكور فقط الراتب 3500 جنيه

مهندس جودة بكالوريوس زراعة وعلوم تخصص علوم أغذية راتب 3500 جنيه

4 فني إنتاج شهادة متوسطه وفوق متوسط عام راتب 3000 جنيه

والسن لجميع الوظائف من 20 إلى 30 سنة

- هليوبوليس للنسيج والصباغة المنطقة الصناعية بالعبور

10 عمال إنتاج اشترط الشهادة الدراسية، السن من 25 إلى 35 سنة، الأجر 2700 جنيه

- النيل للتصنيع الزراعي بالمنطقة الصناعية بالعبور

2 مهندس انتاج براتب 3500 جنيه

2 مهندس جودة براتب 3500 جنيه

2 فني صيانة وتبريد براتب 4000 جنيه

سائق كلارك 4000 جنيه

فني مخازن 3000 جنيه

- الشعراوي للمواد الغذائية والحلويات – المنطقة الصناعية العبور

5 عمال انتاج براتب 3200 جنيه

3 عمال مخازن براتب 2700 جنيه

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة فى القليوبية الجديدة يتم التأمين على العاملين بها اجتماعيا مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات وعرض استمارة 1 تأمينات شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

أضافت أن باب التقدم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومى الجمعة والسبت بمديرية القوي العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.