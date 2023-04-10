مقتل وإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح بمنطقة "كوتشلاك"

الإثنين 10/أبريل/2023 - 01:13 م

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم /الإثنين/، مقتل اثنين من أفرادها وإصابة آخر؛ في هجوم شنه مجهولون في منطقة "كيلي سبين" بمنطقة "كوتشلاك" الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "دون الباكستانية" عن بيان الشرطة: إن المهاجمين أطلقوا النار العشوائي على رجال شرطة تابعين لفرقة النسر أثناء قيامهم بدورية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد، بينما قُتل أحد المهاجمين، وتمكن الآخر من الفرار، مؤكدة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما، مضيفة أنه على الرغم من إصابتهم، رد رجال الشرطة على الفور بإطلاق النار وقتلوا أحد المهاجمين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما شنت القوات الأمنية عملية بحث في المنطقة لتعقب المهاجمين.