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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك الحكومية والخاصة

الدولار
الدولار
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سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 10 أبريل 2023، استقرارا مقابل الجنيه المصري، بعدما حدد البنك المركزي المصري مواعيد إجازة البنوك العاملة في مصر؛ بسبب إجازة شم النسيم، وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، بأنها ستكون يومي الأحد والاثنين 16 و17 أبريل 2023.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

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