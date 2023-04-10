«الداخلية السعودية» تصدر إرشادات للمحافظة على أمن وسلامة المعتمرين

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت نسخة محدثة من دليل إرشادات المحافظة على أمن وسلامة العتمرين خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان 1444، وذلك بسبب الإقبال الكبير من ضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام مما يؤدي إلى إرتفاع كبير في كثافة الزوار بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، مما يقتضي تنفيذ إجراءات وتدابير مرورية لتنظيم نقل المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام، وإدارة حركتهم في المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه، وذلك للمحافظة على سلامة وتسهيل وتيسير أداء مناسك العمرة بسكينة وطمأنينة، ويمكن الوصول إلى الإرشادات مباشرة عبر الرابط https://t.co/9ZIM4xPamU

واختتم «حنفي» أن المحظورات التي نوهت إليها الداخلية السعودية ويجب على المعتمرين تجنبها هي:-

- حمل أو إدخال الأسلحة والأدوات الحادة بجميع أنواعها للمسجد الحرام وساحاته

- جمع التبرعات لأي غرض

- دخول الدراجات النارية والهوائية لساحات المسجد الحرام والطرق المؤدية إليها بالمنطقة

- نقل الأمتعة والأغراض الشخصية إلى المسجد الحرام وساحاته، أو تعليقها على شبابيك المسجد الحرام من الداخل والخارج أو تركها بساحات المسجد الحرام

- القيام بأي فعل يؤثر على طمأنينة المعتمرين والمصلين، أو على سلامتهم، أو على متطلبات تسهيل وتيسير أداء الطواف والسعي والصلاة

- التدخين، أو التسول، أو البيع بالمسجد الحرام وساحاته.