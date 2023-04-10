الصحة السعودية: جرعة محدثة ضد متحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية ضرورة استكمال التحصين للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الاحد، توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر.

وأوضحت "الصحة" أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.