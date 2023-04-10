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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل عشرات المدنيين في هجوم مسلح في بوركينافاسو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قتل 44 مدنيًّا في بوركينافاسو جرَّاء هجوم مسلح على قريتين بشمال شرق البلاد.
وقال حاكم منطقة الساحل الكولونيل رودولف سورجو: إن الحصيلة الأولية لهذا الهجوم على قريتي كوراكو وتوندوبي، تشير إلى مقتل 44 مدنيًّا وإصابة آخرين بجروح، مؤكدًا أن الجيش قضى على المجموعات المسلحة التي نفَّذت الهجوم دون تقديم حصيلة بعدد المسلحين المقضي عليهم.

مقتل عشرات المدنيين هجوم مسلح بوركينافاسو