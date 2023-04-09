الدوري الإنجليزي.. صلاح يسجل في تعادل ليفربول وأرسنال

تعادل الفريقين ليفربول وأرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم نادي أرسنال في شوط المباراة الأول بهدفين مقابل هدف في مباراة رائعة ادارها ارتيتا المدرب الفني لنادي ارسنال. ثم جاء الشوط الثاني بسيطرة كاملة لنادي ليڤربول وكان هناك تألق كبير من حارس الجانرز رامسديل .

وافتتح نادي ارسنال أهداف اللقاء مبكرا عن طريق اللاعب جابريل مارتينيلي في الدقيقة 8 ، وضاعف النتيجة اللاعب جابريل جيسوس في الدقيقة 28 برأسية رائعة ، وقبل نهاية الشوط الأول قلص اللاعب محمد صلاح الفارق في الدقيقة 43 من احداث الشوط الأول ، بينما جاء هدف تعادل الليڤر في الدقيقة 86 عن طريق اللعب البرزيلي فيرمينيو برائسية رائعة.

وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء عن طريق اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة 52.

ارتفع رصيد أرسنال الي 73 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد وبفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي ومباراة اقل ، كما ارتفع رصيد ليڤربول الى 44 نقطة في المركز الثامن .