تعرف على حظك في الأبراج اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة المقلية في رمضان لأنها تزيد من مشاكل القولون، أما من الناحية المهنية التزم بأوقات الدوام، عاطفيًا تجنب الشريك وهو صائم.

برج الثور

من الناحية الصحية تعاني من انتفاخ من المعدة حاول بعد تناول وجبة الإفطار أن تشرب مغلي الكمون أو اليانسون لتخفيف الأعراض، مهنيًا تجنب الزملاء السلبيين في رمضان، عاطفيًا تفكر بعمل مفاجأة بمناسبة عيد ميلاد شريكك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تعاني من جفاف بالجسم حاول شرب كميات كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، أما من الناحية المهنية حاول أن تبتكر افكار جديدة، عاطفيًا لا جديد.

برج السرطان

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الأطعمة الجاهزة لأنه تتعب جسمك في رمضان، أما من الناحية المهنية تفكر بالخروج مع زملائك لتناول وجبة الإفطار من باب التغيير، عاطفيًا الشريك يصارحك بمشاعره وتشعر بنفس المشاعر.

برج الأسد

من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بالمشي قبل الإفطار لزيادة لياقتك في رمضان، أما من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد، اما عاطفيًا لا تبالغ مع الشريك فهو مرهق.

برج العذراء

من الناحية الصحية حاول أن تنتبه لغذائك وخاصة في السحور، أما من الناحية المهنية أنت متعب من عملك خذ إجازة يا عزيزي، أما من الناحية المهنية تشعر بعدم الراحة من تصرفات المدير، اما عاطفيًا تفكر بتناول الإفطار مع الشريك في الخارج.

برج الميزان

من الناحية الصحية تعاني من صداع قوي بسبب الصيام حاول أن ترتاح، أما من الناحية المهنية تجنب المشاكل مع الزملاء وخاصة في شهر رمضان.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تلتزم بتناول الخضار والفواكة في رمضان، أما من الناحية المهنية تشعر بكسل شديد وتعب بسبب الصيام ولا رغبة لديك بالعمل.

برج القوس

من الناحية الصحية حاول أن تهتم بوجبة السحور حتى تعطيك طاقة ليومك، أما مهنيًا مشكلة في العمل بين المدراء حاول أن لا تتدخل.

برج الجدي

من الناحية الصحية تجنب المبالغة في تناول القطايف والسمبوسك، أما مهنيًا حاول أن تلتزم باوقات الدوام الأعين عليك يا عزيزي.

برج الدلو

من الناحية الصحية حاول تجنب الحلويات الدسمة في رمضان، أما من الناحية المهنية تفكر بأخذ مغادرات بشكل يومي لأنك تشعر بالتعب من الصيام، عاطفيًا تشعر بالوحدة.

برج الحوت

من الناحية الصحية تفكر بعمل نظام غذائي في رمضان لتخفيف وزنك، اما من الناحية المهنية تفكر بأخذ إجازة لأنك تشعر بالتعب من الصيام، عاطفيًا جدد مشاعرك مع الشريك.