الأهلي وبيراميدز.. اتحاد الكرة ينشر صورة الكأس استعدادًا لموقعة النهائي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم النقاب عن كأس مصر للموسم 2021-2022 قبل إقامة مباراة النهائي بين الأهلي وبيراميدز غدا الإثنين على استاد القاهرة الدولى.

نشرت صفحة اتحاد الكرة عبر "فيس بوك" ، صورًا لكأس مصر والميداليات الخاصة بالفائز باللقب، وذلك قبل مواجهة الأهلى وبيراميدز فى نهائى البطولة.

ويجهز اتحاد الكرة كأس مصر، لتسليمه للفائز من الأهلى وبيراميدز غدًا فى المباراة النهائية التى ستقام فى تمام التاسعة والربع مساء على ستاد القاهرة الدولى بحضور 20 ألف مشجع.

اجتماع تنسيقي لبحث ترتيبات نهائي كأس مصر

وعقد وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر إقامتها فى تمام التاسعة والربع مساء غد الاثنين باستاد القاهرة.

أقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين ووليد مهدي مندوبى ناديى الأهلى وبيراميدز ، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وتوفيق السيد عضو اللجنة، وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة وناصر فراج مدير ادارة المسابقات واللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب وحمادة زاهر مدير ادارة التسويق وحاتم رضا المنسق الإعلامي للاتحاد، بجانب ممثلى مختلف الهيئات المشاركة فى المباراة، والرعاة والمسئولين عن تذاكر المباراة.

يأتى اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية.