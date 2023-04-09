غدًا.. حفل فني جديد للفنانة فاطمة عادل ضمن فعاليات "هل هلالك7"

تحيي الفنانة فاطمة عادل، الليلة الـ١٢ لبرنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وذلك في الثامنة والنصف مساء غدٍ الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

تقدم فاطمة عادل عدد من الأغانى الدينية وأيضا من السيرة الهلالية، إلى جانب مجموعة من أشهر الأغاني التراثية والشعبية.

يستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تقدمها الفنانة سها كحيل، فى اطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته.

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، مجانا للجمهور، ويستمر حتى ١٣ أبريل الجاري، كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصري.