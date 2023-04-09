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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الإفتاء توضح حكم تناول الصائم حبوبًا تحت اللسان

دار الإفتاء
دار الإفتاء
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نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم تناول حبوب تحت اللسان خلال نهار شهر رمضان.

وقالت الدار: الحبوب التي يتعاطاها المريض بوضعها تحت اللسان تُفطر؛ لأنها تذوب وتدخل الجوف، وأي شيء يدخل الجوف يعتبر صاحبه فاطر وعليه القضاء.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

وتضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.

الافتاء تحت اللسان دار الإفتاء حبوب تحت اللسان للصائم