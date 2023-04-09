خبير سوداني: أمننا يتجه شمالًا في اتجاه مصر

قال خالد عبيد الله الخبير الاستراتيجي السوداني، إن العلاقة بين مصر والسودان لا تحتاج إلى الكثير من الكلام، فهذا شعب واحد يربطه النيل، كما أن بين البلدين عدة اتفاقيات، مثل اتفاقية الدفاع المشترك والتدريبات العسكرية التي تتم بين الجيشين المصري والسوداني.

وأضاف “عبيد الله” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن مدخل الصناعات المصرية إلى أفريقيا هو السودان، مشددا على أن الأمن السوداني يتجه شمالا، أي في اتجاه مصر، ولا يتجه شرقا أو غربا كما يدعي البعض.

وتابع الخبير الاستراتيجي السوداني، أن العلاقات المصرية السودانية موروثة منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى أن السودانيين لجأوا إلى مصر في الأزمات الأخيرة بدلا من التوجه إلى منطقة أخرى.

وأكد:هناك ارتباط بين مصر والسودان والسعودية واليمن وجيبوتي، وذلك عبر البحر الأحمر، وهو أمر مهم جدا على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن تنامي الجماعات الإرهابية والإتجار في المخدرات اللذان يحتاجان إلى المزيد من التعاون بين القوات الأمنية في هذه البلاد، وهذه المشكلات قلت كثيرا وتم السيطرة عليها وأصبح الأمر أكثر قابلية للتحكم فيه.