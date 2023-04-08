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السبت 08 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

التعليم العالي: استمرار أعمال مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعتي كفر الشيخ وجنوب الوادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة أعمالها؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي كفر الشيخ وجنوب الوادي.
الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق ٢ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق ٩ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس الماضي.

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