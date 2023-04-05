بسعر فائدة يصل لـ18%.. بنك الاستثمار العربي يطرح شهادة جديدة

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 01:50 م

كشف تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لـ بنك الاستثمار العربي، عن إصدار شهادة جديدة ذات أجل 3 سنوات بعائد ثابت على الجنيه المصري بسعر فائدة سنوي يصل لـ18%.

وتقدم الشهادة الثلاثية الجديدة دوريات صرف عائد مختلفة بسعر فائدة 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18% يصرف سنوياً.

ويتيح البنك بيع الشهادة من أول 1,000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه، كما يسمح بكسرها بعد مرور 6 شهور على شرائها، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.



أعلن بنك الأستثمار العربى aiBANK، فتح حساب توفير بلس بعائد تنافسي يصل إلى 14% بحد أدنى 5000 جنيه لفتح الحساب مع الحصول على الامتيازات الآتية:

إصدار بطاقة خصم مباشر مجانًا.

دورية صرف العائد على حساب توفير شهري.

يتمتع بشبكة من الصرافات الآلية تغطى معظم أنحاء الجمهورية يمكن من خلالها السحب والإيداع.

وشارك البنك مؤخرا في اليوم العالمي للمرأة وذلك ضمن فعاليات البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع خاصة المرأة من الوصول الى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي جميع الاحتياجات.

وتأتي مشاركة البنك في المبادرة من خلال إتاحة فتح الحسابات الجارية بدون مصاريف ودون حد أدنى ومن سن 16 سنة بدون ولي.

وكذلك إصدار بطاقات aiBANK المختلفة (بطاقة الخصم المباشر – البطاقة الائتمانية – البطاقة المدفوعة مقدما) وتقدم هذه الخدمات مجانا حتى نهاية شهر مارس 2023.