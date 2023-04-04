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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وزير الدفاع الروسي يتهم "الناتو" بتأكيد توجهاته المعادية لموسكو بضم فنلندا

وزير الدفاع الروسي،
وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو
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اتهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، حلف "الناتو" بأنه يؤكد توجهاته المعادية لروسيا" بضم فنلندا إلى صفوفه، محذرا من أن هذا سيعزز مخاطر توسع المواجهة. 

وقال شويجو - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن حلف شمال الأطلسي يعمل على تعزيز مساره المناهض لروسيا، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأضاف: "يعمل "الناتو" أيضا على زيادة استعداده القتالي ويكثف أنشطته بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، مما يخلق خطرا لتوسيع الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كل هذا لن يؤثر على نتيجة العملية الخاصة بأوكرانيا. يُذكر أن فنلندا، الواقعة على الحدود مع روسيا، ستنضم اليوم إلى حلف شمال الأطلسي رسميا.

وزير الدفاع الروسي الناتو روسيا فنلندا