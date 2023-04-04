أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 08:49 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 4 أبريل 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلي المصري، ومصر، والتنمية الصناعية ) نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك (الأهلي المتحد، والتجاري الدولي CIB ، وأبوظبي التجاري، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، والمصرف العربي الدولي، والامارات دبي الوطني، والمصري للتنمية الصادرات، وقطر الوطنيQNB ، والمصرف المتحد، وكريدي اجريكول، وقناة السويس، والكويت الوطني، والمشرق، وإتش أس بى سى HSBC، وبلوم) نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

