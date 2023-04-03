لبنان: اجتماع وزاري لحل أزمة الرواتب والمعاشات لعرضها على جلسة مجلس الوزراء

الإثنين 03/أبريل/2023 - 02:20 م

بحثت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام مجموعة من الاقتراحات لحل أزمة الرواتب والمعاشات في ظل الانهيار الكبير للعملة اللبنانية خلال الأسابيع الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي والعدل هنري الخوري والمالية يوسف الخليل والتنمية الإدارية نجلا رياشي والداخلية والبلديات بسام مولوي والصناعة جورج بوشكيان والشؤون الاجتماعية هكتور حجار والصحة فراس الأبيض والعمل مصطفى بيرم وزير والأشغال العامة والنقل علي حمية، وعدد من المسئولين.

وأقر المجتمعون جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والمرتقبة خلال الأيام المقبلة، وذلك لتفادي تصعيد التحركات الاحتجاجية التي نظمها المتقاعدون من الأسلاك العسكرية والمدنيين وموظفو القطاع العام خلال الأسبوعين الماضيين.