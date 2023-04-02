علماء يكتشفون أحد أكبر الثقوب السوداء المكتشفة على الإطلاق

الأحد 02/أبريل/2023 - 06:30 ص

اكتشف علماء الفلك أحد أكبر الثقوب السوداء المعروفة للإنسان، ويعتقدون أنها تبلغ 30 مليار مرة كتلة شمسنا و8000 ضعف حجم الثقب الأسود Sagittarius A* في قلب مجرة درب التبانة.

وقال الخبراء إن الاكتشاف "المثير للغاية'' أصبح ممكنا بفضل ظاهرة تُعرف باسم عدسة الجاذبية - وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد ثقب أسود بهذه الطريقة.

ويحدث هذا عندما تحني مجرة في المقدمة الضوء من جسم بعيد وتضخمه.

وسمحت هذه التقنية لباحثي جامعة دورهام بفحص الثقب الأسود فائق الكتلة في قلب مجرة على بعد مئات الملايين من السنين الضوئية من الأرض. والثقوب السوداء هي مناطق من الزمكان حيث تسحب الجاذبية الكثير بحيث لا يستطيع الضوء الخروج منها.

وتعمل كمصادر مكثفة للجاذبية التي تحطم الغبار والغاز المحيطين.

وقال المعد الرئيسي الدكتور جيمس نايتنجيل: "هذا الثقب الأسود بالتحديد، الذي تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا، هو واحد من أكبر الثقوب المكتشفة على الإطلاق وعلى الحد الأعلى لمدى اتساع الثقوب السوداء نظريا، لذا هو اكتشاف مثير للغاية".

وعلى سبيل المقارنة، فإن أكبر ثقب أسود في الكون المعروف هو الذي يزود الكوازار TON 618 بالطاقة وتبلغ كتلته 66 مليار ضعف كتلة الشمس.

وفي الوقت نفسه، يقع Sagittarius A* في مركز المجرة في مجرتنا درب التبانة وتبلغ كتلته 4.1 مليون مرة حجم شمسنا - فقط جزء صغير بالمقارنة.



وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم باستخدام حاسوب عملاق لمحاكاة الضوء الذي ينتقل عبر الكون مئات الآلاف من المرات.