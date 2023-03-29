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الأربعاء 29 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الادعاء العام في بيرو يحقق مع رئيسة البلاد بشأن ادعاءات غسيل أموال

دينا بولوارت
دينا بولوارت
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 أعلن الادعاء العام في بيرو أنه يقوم بالتحقيق مع رئيسة البلاد دينا بولوارت، وسلفها بيدرو كاستيو، بشأن ادعاءات بارتكاب عمليات غسيل أموال وتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2021. 
وأفاد مكتب الإدعاء العام -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء- بأن بولوارت وكاستيو ومستشاره السابق هنري شيمابوكورو يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التمويل المحظور لمنظمات سياسية بالإضافة إلى غسيل الأموال، مشيرا إلى أن ارتكاب هذه الجرائم وقع خلال الحملة الانتخابية لحزب بيرو الحرة في عام 2021 عندما كان كاستيو مرشحا للرئاسة وبولوارت لمنصب نائب الرئيس.

وتشهد بيرو أزمة سياسية منذ الإطاحة بكاستيو واعتقاله في السابع من شهر ديسمبر الماضي في اتهامات تتعلق بالتمرد لمحاولته حل الكونجرس.

بيرو دينا بولوارت غسيل أموال