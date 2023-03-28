السعودية وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني المشترك

الثلاثاء 28/مارس/2023 - 06:41 م

بحث وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك.

وشهدت جلسة المباحثات توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة وبريطانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعرب الأمير عبد العزيز عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أن حكومة المملكة تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم بينهما، منوهًا بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.