بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع من روسيا إلى أجانب بعقوبة السجن لمدة تصل لـ 12 عاما

السبت 18/مارس/2023 - 03:23 م

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى أشخاص أجانب بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما.

وذكر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية اليوم /السبت/، أن الرئيس بوتين وقع قانونا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي أو أشخاص أجانب بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما. الرسمية للمعلومات القانونية

