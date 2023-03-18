ads
السبت 18 مارس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يوقع قانونا يجرم التصدير غير المشروع من روسيا إلى أجانب بعقوبة السجن لمدة تصل لـ 12 عاما

بوتين
بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يجرم التصدير غير المشروع للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة من روسيا إلى أشخاص أجانب بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما. 
وذكر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية اليوم /السبت/، أن الرئيس بوتين وقع قانونا يجرم التصدير غير القانوني للبضائع أو التكنولوجيا العسكرية أو الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى شخص أجنبي أو أشخاص أجانب بعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 12 عاما. الرسمية للمعلومات القانونية
 

بوتين روسيا