اليوم.. انطلاق حملة جديدة للتوعية بتجريم ختان الإناث بالمحافظات

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:15 ص

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، حملة جديدة لطرق الأبواب تحت عنوان "أحميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مصر.

وقالت مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس إيزيس محمود "إن حملة طرق الأبواب "أحميها من الختان" تهدف إلى نشر الوعى ببعض الرسائل المهمة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية".

وأوضحت أن الحملة ستركز على قضيتين أساسيتين، هما رأي الدين والتوعية القانونية المتعلقة بتطبيب ممارسة عملية الختان، وهي من الموضوعات التي تم طرحها من قبل المستهدفات في الحملات السابقة.

وأشارت إلى أن المشاركين فى التوعية الميدانية عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.