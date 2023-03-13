للاستخدامات المدنية| كلاشنيكوف تبدأ ببيع أسلحة جديدة معدلة للحماية الشخصية

الإثنين 13/مارس/2023 - 06:01 ص

أعلنت شركة كلاشنيكوف عن بدء بيع بنادقها الجديدة التي عدّلتها لتكون بنادق مدنية لأغراض الحماية الشخصية والدفاع عن النفس.

وأشارت الشركة إلى أن بنادق TG2S وTR9S الجديدة عدّلت لتتوافق مع قوانين حيازة الأسلحة المدنية في روسيا، وجهّزت بسبطانات ملساء، ويمكن الحصول عليها بعد مرور عامين على تسلم الرخصة العادية لاقتناء السلاح الشخصي على الأراضي الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وتأتي بندقية TG2S بهيكل يزن 3.6 كلغ بدون الطلقات، طوله الكلي 945 ملم، طول السبطانة فيه 341 ملم، ويمكن تجهيزها بمخازن تتسع لـ 10 طلقات.

أما بندقية TR9S فتتوافق مع طلقات 345TK، وتأتي بهيكل يزن 3.1 كلغ بدون طلقات.

مواصفات البندقية

وتأتي هذه البندقية بطول كلي 830/840 ملم، وسبطانة ملساء من الداخل بطول 367 ملم، وأخمص قابل للطي، ومخزن يتسع لعشر طلقات، ويمكن تجهيزها بمخزن أكبر يتسع لـ 30 طلقة.