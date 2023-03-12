المغرب تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذى للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

الأحد 12/مارس/2023 - 03:33 ص

بدعوة كريمة من القوات المسلحة الملكية المغربية، تستضيف المديرية العامة للرياضات العسكرية بالمملكة المغربية اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربى للرياضة العسكرية ( 37 ) والمكتب التنفيذى ( 57 )، واللجان المعاونه له ( الفنية 48، والإعلامية 34، والعلمية 1 )، بمدينة مراكش، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 17 مارس 2023.

ويترأس هذه الاجتماعات العميد الركن يوسف دسمال الكوارى رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الاتحاد العسكرى القطرى والوزير المفوض طارق عبدالسلام الأمين العام للاتحاد، مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، والعميد المعطى موكان مدير المديرية العامة للرياضات العسكرىة بالمملكة المغربية، وبحضور المستشار محمد لامين الداه مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، والأمانة الفنية للاتحاد: على بدر سكرتير الإتحاد، وعلى جاد المدير المالى للإتحاد.

وقد عبرت وفود ( 13 ) دولة عربية من الدول الأعضاء فى الإتحاد عن تأكيد مشاركتها في هذة الإجتماعات، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذى وأعضاء اللجان المعاونة له.

ومن المنتظر خلال هذة الاجتماعات مناقشة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها برامج وأنشطة الاتحاد لعام 2023، ومناقشة ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بمراجعة بعض مواد النظام الأساسى للإتحاد ودراسة الملاحظات والتعديلات المقدمة من الدول الأعضاء، والتى عقدت بمقر الإتحاد بالقاهرة خلال الفترة من 28 يناير حتى 2 فبراير 2023.

كما سيتم أيضا استكمال أعضاء المكتب التنفيذى للإتحاد بانتخاب عضو جديد، وكذا إستكمال أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد، إلى غير ذلك من الموضوعات الهامة والمقترحات الفعالة التي تتقدم بها الدول الأعضاء بهدف تطوير والنهوض بالرياضة العسكرية بكافة الدول العربية تحقيقا لشعار الاتحاد " الأخوة عبر الرياضة.

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