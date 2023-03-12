بـ«41 دولار».. جهاز صيني بشفاه سيليكون لتقبيل الحبيب عبر الإنترنت (صور)

الأحد 12/مارس/2023 - 06:11 ص

في ظل التطور والذكاء الاصطناعي تبحث التكنولوجيا كل يومٍ عن بدائل للبشر، ولكن هذه المرة الأمر متعلق بشيء مهم للغاية يخص المشاعر، وهو القبلة، وليست أي قبلة بل حارة وبإحساس كما روج أصحاب الابتكار الجديد.

طرحت متاجر الصين، جهازًا جديدًا سعره ما يوازي 41 دولارًا أمريكيًا، «Remote Kiss».

الجهاز يعتمد مستشعرات ضغط ومحركات سيليكون لين، لإعادة تكوين قُبلات المستخدم في أي مكان بالعالم، طالما أن المستلم لديه أيضًا نفس الجهاز عن بًعد وإنترنت اتصال.

ويعمل الجهاز عند الاتصال بمنفذ شحن الهاتف الذكي فقط، كما يأتي معه تطبيق يتيح الاتصال بين جهازين مختلفين، بينما يطلب موافقة كلا الطرفين.

ووفقا لتقارير تقنية، فإنه يمكن الشعور بدرجة حرارة شفاه كلا من الطرفين، وكذلك سماع صوت القُبلة، وهو ما يمنح المستخدم «إحساسا شبه طبيعي».

وبرغم طرح الجهاز في الأسواق الصينية منذ فترة، فإنه لم يكتسب تلك الضجة التي حدثت مؤخرا إلا بعد أن شارك مستخدم صور الجهاز واستخدامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة «Global Times»، فإن مخترع جهاز التقبيل خريج معهد «Changzhou» المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك، والذي أنتج الجهاز قبل سنوات كمشروع تخرج، ثم تقدم بطلب للحصول على براءة اختراع عام 2019، لكن انتهت صلاحية براءة الاختراع هذا العام.

وظهرت النسخ التجارية للجهاز عبر الإنترنت، وفوجئ المخترع الشاب برؤية فكرته شائعة جدا، وقال إنه يأمل في تحسن الناس بسبب ابتكاره.