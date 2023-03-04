السوداني: سيادة العراق خط أحمر.. وسنحارب الفساد

السبت 04/مارس/2023 - 08:06 م

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده ترفض أي اعتداء على حدودها.

وشدد في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم السبت، على أن الحكومة رفضت الاعتداءات التركية والإيرانية بإجراءات رسمية، مضيفا أن قوات أمنية اتحادية أمسكت الحدود مع إيران وتركيا بالتعاون مع أربيل.

ونوه إلى أن المعارضة لدول أخرى من العراق يجب أن تكون سلمية وغير مسلحة.

وأشار إلى أن بغداد ليست ناقلا للرسائل بين طهران وواشنطن بل صاحبة مبادرة ومقربة لوجهات النظر، وأضاف قائلا: "لن نسمح لأي جهة بإدخال العراق في حروب وصراعات خلافا للمصلحة الوطنية".

أما في ما يتعلق بملف الفساد وملاحقة المتورطين فأشار إلى وجود فئة من المسئولين والموظفين في البلاد محمية من قبل قوى سياسية، مؤكدا أنه لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد.

وعن التيار الصدري وعزوفه عن الساحة السياسية منذ أشهر، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله بأن يشارك في كل الفعاليات السياسية بالبلاد.

كما وصف قرار التيار الصدري الانسحاب من البرلمان بالمؤسف.

وألمح السوداني إلى احتمال حصول تغيير في البرلمان، قائلاً "إن إجراء انتخابات مبكرة يتطلب حل البرلمان، لكن القرار بيد الكتل السياسية، علماً بأن الحكومة جاهزة لإجرائها".

يشار إلى أن حكومة السوداني كانت منحت الثقة في أكتوبر الماضي ٢٠٢٢ بعد ما يقارب السنة على إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، دون إمكانية التوصل لتوافق بين التيار الصدري والكتل النيابية الأخرى التي تندمج ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي على تسمية رئيس جديد للوزراء.

