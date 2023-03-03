صحة شمال سيناء تشارك انطلاق أولى الندوات التوعوية لمبادرة «احمي أولادك»

الجمعة 03/مارس/2023 - 12:27 ص

شاركت مديرية الصحة بشمال سيناء في انطلاق أولى الندوات التوعوية لمبادرة «احمي أولادك» التابعة لوحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور حسام حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة مشاركة مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء "إدارة التثقيف والإعلام الصحي" انطلاق أولى الندوات التوعوية لمبادرة «أحمي أولادك»، اليوم بمدرسة المساعيد الثانوية الصناعية تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وبتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى.

استعرض خلالها محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي خطورة الإدمان والتعاطى والمخدرات على الصحة العامة، مؤكدا أن الإدمان مرض انتكاسي مزمن يتميز بالبحث اللاإرادي بالمخ عن المخدرات واستخدامها على الرغم من عواقبها الضارة، وقال أن الإدمان مرض عقلي يعمل على تغير طبيعية المخ وتغيير تركيبته وطريقة عمله علشان كده بنشوف سلوكيات ضارة من ناس كنا عارفين سلوكهم وفجأة أو بعد فترة يتغير.

وذكرت منى علي مدير وحدة حماية الطفل مسؤول المبادرة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أن المبادرة تهدف إلى حماية الأطفال من المشاكل الأسرية والعنف داخل وخارج المدارس والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر والمخدرات التحرش إدمان الإنترنت.

وأكدت على اهتمام الدولة بالأطفال ورعايتهم اجتماعيًا ونفسيًا وتجريم الاعتداء عليهم بكافة الوسائل، لافتًتا إلى قيام وحدة حماية الطفل بديوان عام المحافظة بتلقي البلاغات الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال والعمل على الحد منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.