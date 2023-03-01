اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية طوخ الخيل

الأربعاء 01/مارس/2023 - 01:05 ص



أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، خلال اليومي الأربعاء، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كما تواصل لليوم الثاني مديرية الصحة تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دروة بمركز ملوى ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس رئيس الجمهورية حياة كريمة،وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.