"آداب حلوان" تنظم فعالية الملتقى التسويقي الأول لمشروعات الطلاب

الإثنين 27/فبراير/2023 - 09:48 ص

عقد بكلية الآداب جامعة حلوان فاعلية بعنوان " الملتقى التسويقي الأول لمشروعات طلاب كلية الآداب".

واستهدف الملتقى إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية.

وافتتح الملتقى الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وو الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك الطلاب فى الملتقى بعدد 28 مشروع طلابي متميز مقدمه من أقسام اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، الإعلام، واللغة الصينية وآدابها.



ويمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المشروعات الطلابية التي عرضت ضمن الملتقى يمكن الإطلاع على كتيب الملتقى المتاح من خلال الرابط التالي: http://arts.helwan.edu.eg/