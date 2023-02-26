ترميم العظام| علماء يبتكرون دواء لتجديد الأنسجة المصابة

الأحد 26/فبراير/2023 - 04:30 ص

ابتكر علماء الجامعة الروسية للصداقة دواءً خلويًا لتجديد أنسجة العظام.

واستخدم العلماء في تلك التجربة خلايا نخاع العظم المأخوذة من الشخص المصاب في تجديد النسيج العظمي. وهذا الابتكار سيساعد المرضى المصابين بكسور معقدة.

ويقول أليكسي لوندوب مدير مركز البحوث والموارد التعليمية "Cell Technologies" التابع للجامعة: "ابتكرنا، باستخدام طرق الطب التجديدي، مادة تسرع عملية تجديد العظام. أخذنا من الشخص المصاب خلايا نخاع العظام، واستخدمناها في إنماء كتلة حجمية استخدمها الجراحون في ملء الفراغات في مناطق الكسور المعقدة".

ووفقا للباحثين، يؤخذ أثناء العلاج 50-100 ملليلتر من نخاع العظم من المريض، وتعزل الخلايا اللازمة وتزرع. ومن ألف خلية حصلوا على 20 ألف خلية جديدة. وضعوها على مادة متوافقة حيويا وزرعو ا النسيج العظمي بالشكل المطلوب في مفاعل حيوي، وحصلوا على كتل عظمية بحجم 4 × 1 × 1 سم، يمكن استخدام عدد منها للإصابات الشديدة. وتسمح هذه التقنية للجراحين باستبدال من 1 إلى 50 سنتيمترا مكعبا من أنسجة العظام التي تتجذر بشكل أسرع، لأنها من الخلايا الأصلية للمريض.

وقد اجتازت هذه الطريقة جميع الاختبارات على الحيوانات وعددا من الاختبارات السريرية. ويخطط الباحثون بالتعاون مع أطباء المستشفى العسكري اختبارها على 20 شخصا أصيبوا بكسور معقدة.

وتخطط الجامعة لإنتاج هذه المادة داخل الجامعة بموجب ترخيص إنتاج الأدوية الخاص بها.