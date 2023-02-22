السعودية في يوم التأسيس.. عمق تاريخي وإنجازات واعدة

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 03:53 م

تحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس بعد صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز في 27 يناير 2022 بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس" وبات بذلك إجازة رسمية.

وجرى الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى العام الماضي، فيما يعد احتفال هذا العام الثاني من نوعه.

ويوافق هذا اليوم ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، مع تولي الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية (العاصمة الأولى للدولة وتبعد عن مركز الرياض العاصمة حاليا 20 كيلومترًا) منتصف عام 1139هـ (1727م).

وأضحى هذا اليوم مناسبة وطنية للاحتفاء بذكرى تاريخ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون؛ حيث أسس كياناً سياسياً يحقق الوحدة والاستقرار والازدهار، بعد أن عانت الجزيرة العربية لعقود من ويلات الفرقة والنزاعات.

ويستهدف الاحتفال بهذا اليوم الهام إبراز العمق التاريخي والحضاري للمملكة، لتتعرف الأجيال الحالية على الجذور التاريخية لبلادهم، وربطهم معرفياً بالشخصية التي وضعت اللبنة الأولى لتأسيس تلك الدولة العريقة، وهو الإمام محمد بن سعود، بما يساهم في تعزيز قيم الانتماء والولاء والوفاء.

يأتي الاحتفال بيوم التأسيس في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات واعدة بينها تطوير الدرعية عاصمة التأسيس، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقبل شهر، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وبذلك، يصبح واحداً من المشاريع الفريدة من نوعها على مستوى العالم، بما يزخر به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية وسياحية.