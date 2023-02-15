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الأربعاء 15 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العراق: القبض على أربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن العراقية
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة إرهابيين في الأنبار وسامراء.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية بثته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه "تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من الأنبار وسامراء خلال عمليات استباقية وجهود متميزة لقسم وشعبتي استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء، والفرقة الخامسة والعاشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات".

وأضاف البيان، أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة إرهابيين مطلوبين للقضاء، وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في أقضية "الرمادي والرطبة وسامراء وتكريت" وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة.

وزارة الدفاع العراقية الأنبار سامراء