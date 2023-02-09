الدبلومات الفنية 2023.. شروط تأدية الامتحان

الخميس 09/فبراير/2023 - 06:58 م

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، السبت 27 مايو 2023 .. وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التسجيل لاستمارة الدبلومات الفنية 2023، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وحول شروط تأدية الامتحانات:

جميع الطلاب الراسبين والباقين للإعادة ممن تقدموا لأداء امتحان الدبلوم (نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات لأول مرة في العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ يؤدون الامتحان هذا العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ في مواد رسوبهم على نفس النظام (مواد) نظرية - مواد عملية - معامل) وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٠. . الطلاب الراسبون على النظام القديم ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المقررة يؤدون الامتحان هذا العام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على النظام المطور في المواد المناظرة لمواد رسوبهم مع أخذ الاقرارات اللازمة عليهم طبقا لقرار ٢٦٥ لسنة ٢٠٠٠.

ويشترط في جميع الأحوال لتأدية الامتحان ما يلي:

- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن %٧٥ عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و ٨٥ % نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقاً لقانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يشترط لدخول الطلاب التقييم النهائي إجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط تحقيق نسب الحضور المقررة طبقا لقانون التعليم .

- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على %٦٠% على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع (تخصص تصنيع غذائي) ومادة مشروع العمل (تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية).

