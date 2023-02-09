تشعر بالأرق أحيانًا؟.. هاتف "آيفون" يمتلك خاصية قد تساعدك على النوم

الخميس 09/فبراير/2023 - 06:00 ص

كثير من الناس يشعرون في بعض الأحيان بالأرق الشديد وهو صعوبة النوم، وأن النوم في بعض الأيام يصبح مستحيلًا بغض النظر عما تفعله، ولكن الجديد هو قد يكون هناك بالفعل شيء آخر يمكنك تجربته - وهو مخفي في جهاز "آيفون" الخاص بك.

أضاف مهندسو آبل ميزة لأنظمة التشغيل بدءًا من نظام التشغيل iOS 15 والتي تُصدر ضوضاء بيضاء عبر جهازك، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

ويشير الضجيج الأبيض إلى صوت يحتوي على جميع الترددات المسموعة للأذن البشرية على قدم المساواة، مثل الصوت الصادر من راديو أو تلفزيون غير مضبوط. ونطاق التردد الذي يمكن أن يسمعه الإنسان هو 20 هرتز إلى 20000 هرتز.

وهذا النطاق هو سبب تسميته بالضوضاء "البيضاء"، في إشارة إلى الضوء، والذي يتحول إلى اللون الأبيض عندما تكون جميع ترددات الضوء في شعاع واحد.

ويُزعم أنه يساعد على النوم لأنه يساعد في تسوية الفرق بين الضوضاء المحيطة وأي اضطرابات قد تحفز عقلك - مثل حركة المرور أو نباح الكلب.

وتتوفر ستة أصوات هادئة في الخلفية لتنزيلها على جهاز "آيفون" الخاص بك، ويمكن تشغيلها خلال الليل.

ويمكن الوصول إليها بالذهاب إلى تطبيق الإعدادات والنقر على "إمكانية الوصول"، ثم "صوتي/مرئي".

ثم انقر فوق "أصوات الخلفية"، ويقوم المفتاح الموجود أعلى القائمة بالتبديل بين تشغيل الضوضاء أو إيقاف تشغيلها.

وينقلك النقر على "الصوت" إلى قائمة من ستة أصوات للاختيار من بينها: "Balanced Noise" و"Bright Noise" و"Dark Noise" و"Ocean" و"Rain" و"Stream". "الضجيج المتوازن" هو الضوضاء الساكنة الكلاسيكية، في حين أن "الضجيج الساطع" له طبقة صوت أعلى قليلا، و"الضوضاء الداكنة" أقل قليلا. أما "المحيط" فهو صوت الأمواج المتلاطمة على الشاطئ، و"المطر" هو صوت قطرات المطر و"التيار" عبارة عن قطرات خفيفة من الماء.

ويمكنك أيضا التبديل بين رغبتك في استمرار الضوضاء عند تشغيل الوسائط أو عند قفل الهاتف، بالإضافة إلى مستوى الصوت.

وإذا كنت لا ترغب في الدخول إلى الإعدادات في كل مرة تريد فيها تشغيل الميزة، فيمكنك إعداد اختصار حيث يؤدي النقر ثلاث مرات على الزر الجانبي إلى نفس الشيء.