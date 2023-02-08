ads
الأربعاء 08 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت  أسعار الدولار  مساء تعاملات اليوم، الأربعاء، 8 فبراير 2023 بالبنوك المصرية فى غالبية البنوك  وسجل أعلى سعر له في  مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.30 جنيهًا للشراء، و30.35 جنيهًا للبيع.

 سجل أقل سعر للدولار نهاية  تعاملات، اليوم الأربعاء، في ابنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.
.

 

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.26 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.15 جنيه للشراء، 30.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
29.15 جنيه للشراء، 30.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
29.25 جنيه للشراء، 29.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.30 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.25 جنيه للشراء، 30.35 جنيه للبيع.

ابو ظبى الاسلامى الاهلي المصري اسعار الدولار اسعار الدولار في مصر أقل سعر للدولار